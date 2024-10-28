وكان في استقبال الرئيس الفرنسي كل من العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يجري ماكرون مباحثات ثنائية مع الملك محمد السادس ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، ويلقي كلمة أمام البرلمان المغربي.

كما من المنتظر أن يشهد العاهل المغربي والرئيس الفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد أشهر من تغيير ماكرون لموقف فرنسا العلني طويل الأمد ودعمه لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.

والمغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في أفريقيا، إذ يطمح رجال الأعمال الفرنسيون إلى تقوية العلاقات مع المغرب وتعزيز وجودهم في المملكة.

وستشمل مجالات التنسيق بين رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين صناعة السيارات والطيران، كما يطمح المغرب إلى توسيع شبكة السكك الحديدية، إذ سبق ودشن ماكرون مع العاهل المغربي في 2018 القطار الفائق السرعة "البراق".