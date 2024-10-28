وذكر نتنياهو، في كلمة أمام أعضاء الكنيست: "هذه الحرب كحرب الاستقلال وانتصارنا انتصار للإنسانية".

وأضاف: "نحن نبحث عن وسائل لاستعادة المحتجزين والنصر الحاسم هو خطة واضحة ننفذها".

وفيما يخص الهجوم على إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وجهنا ضربة لإيران وأذرعها لم يستطيعوا الرد.. لقد ضربنا قدرة إيران على إنتاج الصواريخ وأشكر الولايات المتحدة على مساعدتها لنا".

وأردف قائلا: "نحن نعمل وفق مصالحنا واستراتيجيتنا هي تفكيك محور الشر ومنع إيران من الحصول على النووي".

وتابع: "وقف النووي الإيراني على رأس سلم أولوياتنا ولا أستطيع أن أعلمكم بخطتنا".

من جهة أخرى، كشف نتنياهو أنه "بمجرد أن تصبح حماس غير مسيطرة على غزة وابتعاد حزب الله عن الحدود، سأتطلع لمواصلة عملية اتفاقيات إبراهيم مع المزيد من الدول العربية".

وأضاف: "سأعرض السلام على دول أخرى في المنطقة لكنه سيكون سلام مقابل سلام، سلام مبني على القوة".