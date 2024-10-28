وأظهرت صور قيام الجيش الإسرائيلي بنسف أحياء كاملة في بلدة عيترون جنوبي لبنان.

جاء ذلك فيما يواصل الجيش إصدار أوامر إخلاء لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان.

كما نفّذ سلاحُ الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة صور في جنوب لبنان، بعد إصدارِ الجيش تحذيرا بإخلاء شوارعَ وأحياءٍ بكاملها في المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه التحذيري إن أنشطة حزب الله تُجبِرُهُ على استخدام القوة، داعياً سكانَ مدينة صور إلى الابتعاد عن المنشآتِ والمباني المحددة في البيان والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وأفادت وزارةُ الصحة اللبنانية بسقوط 5 قتلى و10 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مبنًى في حي الرمل بمدينة صور جنوبي لبنان.

كما أفاد موفد "سكاي نيوز عربية" بمقتل شخص وجَرح آخرين في غارة على حي مدينة النبطية.

وأوضح موفدُنا أن الضربات طالت أيضا بلداتِ بيت ليف وأرنون ويحمر والنبطية الفوقا في الجنوب اللبناني وعدة مناطق في بعليك في البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، أعلن حزبُ الله استهداف تجمُّع لقوات إسرائيلية للمرة الرابعة عند بوابة فاطمة الحدودية.

كما أكد الحزبُ في بيانين مُنفصلين استهدافَ شركةِ يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيَّرةٍ انقضاضية وكريات شمونة ومنطقة العمرا غرب الوزاني شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.