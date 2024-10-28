كما أنهى الجيش عمليته فى مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا بعد أن حاصره اللواء 460 المدرع.

ثم قامت قوات من وحدة "شييطت 13" بمداهمة المشفى وإجراء عمليات بحث وتفتيش.

كما اعتقل الجيش الإسرائلي أحد أفراد الطاقم الطبى فى المستشفى بدعوى أنه عنصر من حماس وشارك فى هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب المصادر الأمنية: "داخل المشفى تم العثور على أدله تشير للبنيه التحتية لحركة حماس والعثور على أسلحة وقنابل يدوية وأموال".

والجمعة قال مسؤولون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان، وهو أحد 3 مرافق طبية تكافح للعمل في المنطقة.

وقبل مداهمة الجيش، قال مسعفون إن ما لايقل عن 600 شخص كانوا في المستشفى، منهم مرضى ومرافقون لهم.

وتقول إسرائيل إن قواتها عادت إلى شمال غزة للقضاء على مقاتلي حركة حماس الذين أعادوا تنظيم صفوفهم هناك.