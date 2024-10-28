وفي هذا السياق، قالت موفدة "سكاي نيوز عربية" إلى بيروت:

الطائرات التي وصلت الإثنين مميزة عن غيرها من الطائرات، لأنها هدية إلى النساء اللبنانيات من الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتحمل مستلزمات نسائية.

داخل كل صندوق هناك رسالة من الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى نساء لبنان، كتب فيها: قلوبنا معكن في كل الظروف والأوقات، كانت وما زالت الإمارات مع لبنان، راجين استقرار وأمن لبنان دائما وأبدا.

مجموع طائرات المساعدات الإماراتية إلى لبنان وصل إلى 14 طائرة.

من جانبه، قال وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين: