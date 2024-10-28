وعادة ما يجتمع وزراء الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو في مقرات القوات المسلحة.

وبحسب العديد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي وردت الإثنين، فإن نقل مكان الاجتماع يأتي بسبب محاولات مهاجمة السياسيين.

وجاء في معلومات وردت على موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني الإخباري، أن الوزراء تم منعهم أيضا من إحضار مستشاريهم إلى الاجتماع الذي يُعقد في مكان سري.

ولم يتوفر بيان رسمي من مكتب نتنياهو في البداية.

يشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي الإثنين، هو الأول منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي تم شنه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكان منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية، هدفا مؤخرا لهجوم بطائرة بدون طيار.