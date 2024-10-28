وطالب غالانت بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بالحاجة لتحديث أهداف الحرب في ضوء الضربات المتبادلة مع إيران، وحذّر نتنياهو من أن جهود الحرب أصبحت بلا هدف ويجب إعادة تركيزها.

وبحسب الصحيفة، فقد قال غالانت في تحذيره بأن إسرائيل تحارب بناء على "بوصلة عفا الزمن عليها".

وخلال الأشهر الماضية، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن نتنياهو "يقترب من إقالة غالانت، ويعتزم تعيين جدعون ساعر، بديلا له".

وشنّت إسرائيل السبت غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول من أكتوبر والذي جاء انتقاما لمقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله واللواء في الحرس الثوري عباس نلفروشان ورئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية.