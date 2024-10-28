وقال الجيش في بيان الإخلاء: "بيان عاجل إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع التالية، دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري، نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم، عليكم الابتعاد فورا إلى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 خرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور، أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أن الغارة تسببت بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق القريبة من الكورنيش البحري.