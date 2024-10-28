ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة" من خلال ضرباتها الجوية السبت.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي إن "الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما البعض بالنسبة لإيران".

وأضاف: "طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على هجوم إسرائيل".

وضربت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني واسع على أراضيها في الأول من أكتوبر بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في بيروت مع مسؤول في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية، واغتيال اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل.

وقللت وسائل الاعلام الإيرانية من أهمية الضربة الإسرائيلية مستشهدة بمحللين أشاروا إلى أن إيران تتحفظ على مزيد من التصعيد.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات الإسرائيلية التي قتل فيها أربعة جنود إيرانيين، معتبرا أيضا أنها "سوء تقدير" من جانب إسرائيل.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "نحن لا نسعى للحرب لكننا سندافع عن حقوق أمتنا وبلدنا".

والأحد أيضا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تملك "حق الرد" مشددا على أن طهران "تلقت إشارات" قبل ساعات على ضربة إسرائيل.