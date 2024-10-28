وبحسب تقييمين منفصلين فإن الضربات استهدفت موقع بارشين العسكري قرب طهران وموقع خجير لإنتاج الصواريخ في ضواحي العاصمة الإيرانية.

وقد أكدت مصادر إسرائيلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن طهران ستحتاج سنة على الأقل قبل أن تستعيد قدرتها على إنتاج وقود الصواريخ.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الضرب ضد إيران كانت قوية وحققت أهدافها لافتا إلى استهداف قدرات إيران على إنتاج الصواريخ وإلحاق ضرر كبير فيها.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، منصور معدي، خلال حديثه مع على "سكاي نيوز عربية":