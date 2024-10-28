وسقط وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة 7 قتلى و24 جريحا في الغارة الإسرائيلية على عين بعال، بالإضافة إلى 5 قتلى وجريح في غارة على البرج الشمالي.

وأكد المركز سقوط 9 قتلى و38 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على حارة صيدا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مقتل ثلاثة مسعفين من جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل، الأحد في غارة إسرائيلية استهدفت مركزهم الطبي في بلدة عين بعال.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد ارتفع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2672، في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و 468.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل 4 جنود إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان، حيث تخوض إسرائيل قتالا مع حزب الله.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات مع حزب الله منذ بدء العملية البرية في لبنان في أواخر سبتمبر إلى 36 جنديا.