وتزامن الانفجار وفق المرصد مع تحليق مكثف للطيران الأميركي في أجواء المنطقة.

وأشار المرصد إلى أنه بعد الانفجار في حقل العمر، استهدفت مدفعية التحالف الدولي مواقع الميليشيات الموالية لإيران قرب دير الزور.

ويعد حقل العمر النفطي، أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا.

كذلك أكد المرصد أن قوات "التحالف الدولي" أسقطت طائرة مسيرة عند مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية بالقرب من قاعدة التنف.

وتعرضت قاعدة التنف لـ17 هجوما منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الفائت.

كما تعرضت قواعد "التحالف الدولي" في سوريا منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الفائت، لـ151 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

واعترفت القوات الأميركية مطلع العام الجاري بمقتل 3 جنود من الجيش الأميركي وإصابة العشرات، في هجوم بطائرة مسيرة، استهدف قاعدة عسكرية تقع عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

ووفقا لمصادر المرصد، فإن الهجوم على "البرج 22" نفذته ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في العراق.