وأكد عراقجي لصحافيين أن إيران " تلقت إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران".

ولم يوضح وزير الخارجية الإيراني طبيعة تلك الإشارات.

وأكد عراقجي أن "الإجراءات اللازمة" اتخذت عندما وقع الهجوم، مضيفا أنه كان على اتصال بمسؤولين عسكريين وأنه تم "تبادل الرسائل مع عدة جهات" لم يسمها.

وأكد وزير الخارجية في تصريحاته أن إيران لها "الحق في الرد".

وكشف مصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، يوم السبت، أن موسكو قدمت معلومات استخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران بساعات.

وقال المصدر إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أميركية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، هجوما ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.