وقال تبون الذي يقوم بزيارة إلى مصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي: "زيارتي ودية أخوية تشاورية تتناول عدة قضايا مشتركة وعربية ودولية".

كما أكد تبون تأيده لمبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبه، كشف الرئيس المصري أنه بحث مع نظيره الجزائري سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات. مؤكدا الاستعداد الدائم للعمل المشترك لصالح الشعبين المصري والجزائري.

وقال السيسي: "نشيد ونقدر المعاملة الطيبة التي يتلقاها المستثمرون والشركات المصرية العاملة في الجزائر".

وأشار إلى أن هناك عمل على تعزيز التعاون مع الجزائر خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأوضح السيسي، أن اللجنة المشتركة الـ9 بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون.

وأكد الرئيس المصري على أن "هناك توافق تام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها".

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق يوم الأحد، إلى مصر في إطار زيارة عمل وأخوة.

وتندرج زيارة تبون إلى مصر في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين.