وقاطع أقارب القتلى نتنياهو بعد عدة دقائق من بدء خطابه وصرخ أحدهم مرددا "لقد قُتل والدي". وتسببت المقاطعة بتوقف رئيس الوزراء عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أقيم في القدس.

وتسببت المقاطعة في توقف نتنياهو عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أقيم في القدس.

يأتي ذلك في وقت يضغط الشارع الإسرائيلي على نتنياهو من أجل اغتمام صفقة تحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في غزة، في وقت يشهد حراكاً دبلوماسياً لمعاودة إطلاق المحادثات.