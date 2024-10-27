وأوضحت أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإدانة الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وطالب عراقجي في الرسالة "بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم في إدانة هذا العدوان"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن وزارته.