ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 8 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة "أسماء"، التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ.

وكانت قوات الاحتلال تعمدت مرتين قصف المدرسة المذكورة، كان آخرهما في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

قتيلان في مخيم النصيرات

وفي مخيم النصيرات، قتل مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار على مجموعة من المواطنين في غرب النصيرات، ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة 4 آخرين.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 27 مواطنا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، 25 منهم شمال القطاع.