وقد شكمل التحذير سكان قرى تفحتا، غسانية، بابلية، زرارية، قصيبة، حبوش، وكفر رمان.

كما طالب الجيش الإسرائيلي من سكان قرى، ارنون، يحمر، الخيام، خربة، عرب اللوزية، مروانية، دير سريان، بإخلائها بشكل عاجل.



وقال الجيش في بيان إن "نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".

وأضاف "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وأضح الجيش أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وحظر الجيش الإسرائيلي على سكان تلك القرى التوجه جنوبا. قائلا "أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".