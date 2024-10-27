

وقال في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية، وفق التقويم العبري، للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم السبت ضربنا، كان الهجوم على إيران دقيقا وقويا وحقق كل أهدافه".

فجر السبت، ردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران على أراضيها في الأول من أكتوبر الجاري إذ أطلقت حينها 200 صاروخ، اعترضت انظمة الدفاع الجوي معظمها.