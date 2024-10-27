جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير بدر عبد العاطي مساء أمس السبت مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران للوقوف على آخر التطورات فيما يخص العدوان الإسرائيلي على إيران، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد.

ووفق البيان، جدد عبد العاطي إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى.

كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد عبد العاطي على مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات.