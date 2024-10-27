وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، بارتفاع "حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف مربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة الليلة الماضية، إلى 40 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و80 جريحا".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "حصيلة الشهداء منذ بدء حصار الاحتلال شمال القطاع ارتفعت إلى نحو 1000 شهيد، مع اخراج المنظومة الصحة عن العمل"، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا".

وكانت مصادر محلية في غزة قالت في وقت سابق إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.