وأفاد مراسلنا بأن الاستهداف جرى لمصنع قطع غيار للطائرات في منطقة بارليف الصناعية قرب عكا، شمالي إسرائيل، حيث تعرض المصنع لأضرار طفيفة ووقعت الإصابتان.

من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله "ضرب بدقّة" مصنعاً لتجميع مكونات الطيران في المنطقة الصناعية "بارليف" قرب مدينة عكا.

من ناحيته، أصدر حزب الله بيانا، جاء فيها إنه شن "هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرقي عكا".

وكان حزب الله نفذ أمس السبت 21 عملية ضد مواقع وبلدات وتجمعات لجنود، أبرزها 15 قاعدة وبلدة و6 تجمعات لجنود اسرائيليين داخل بلدات جنوبية وفي مواقع مقابلة للحدود.