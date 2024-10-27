ونكست الأعلام تمام الساعة السادسة وتسع وعشرين دقيقة، أي في نفس الوقت الذي بدأ فيه هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر 2023.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية لن يشارك سكان كيبوتس بئيري ونير عوز بالفعاليات احتجاجا على عدم استعادة المحتجزين، وتحديدا من بئيري حيث قالوا "لا نرى سببا لإحياء هذا اليوم الرهيب مجددا".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، خلال المراسم، إن الجيش الإسرائيلي يعمل ليلاً ونهاراً لحماية سكان إسرائيل من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وأضاف هليفي أن القوات الإسرائيلية تقاتل دفاعياً وهجومياً داخل الحدود وفي عمق أراضي العدو، حسب تعبيره سواء كان ذلك في الضفة أم غزة أم لبنان أم جبهات بعيدة.

وفي وقت سابق، قال نائب قائد السرب 119 إن اسرائيل حرصت على تحقيق تفوق جوي في الشرق الأوسط "إيذاناً بغد جديد من أجل توفير السلام والأمن لمواطني إسرائيل".