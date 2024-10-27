ويحمل الحساب اسم "Khamenei.ir Hebrew"، وفي النبذة التعريفية كُتب بالعبرية "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكتب خامنئي في أول منشور له على الحساب الجديد: "بسم الله الرحمن الرحيم"، باللغة العبرية.

ويمتلك المرشد الإيراني عددا من الحسابات الرسمية في "إكس"، بلغات مختلفة منها الفارسية والعربية والإنجليزية.

وسبق أن غرد خامنئي سابقا باللغة العبرية، موجها رسائل إلى إسرائيل.