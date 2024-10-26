وجاء في بيان لحزب الله: "مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومةالإسلامية".

وأعلن حزب الله، يوم السبت، قصف أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة والصواريخ من بينها قاعدة تل نوف الجوية و قاعدة ميشار وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشيرفة.