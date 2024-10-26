حث حزب الله اللبناني يوم السبت، سكان أكثر من 20 "مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها فورا"، قائلا إنها أصبحت أهدافا مشروعة.
وجاء في بيان لحزب الله: "مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومةالإسلامية".
وأعلن حزب الله، يوم السبت، قصف أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة والصواريخ من بينها قاعدة تل نوف الجوية و قاعدة ميشار وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشيرفة.
من جانبه، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر يوم السبت، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من البلدات الجنوبية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد في وقت سابق تخفيف بعض القيود الأمنية المفروضة على السكان في مناطق بشمال إسرائيل، في مؤشر محتمل على أنه لا يتوقع أي هجوم فوري واسع النطاق من إيران أو وكلائها في المنطقة.