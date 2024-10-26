وقال الجيش الإسرائيلي إن "لواء المظليين ووحدة ياهالوم يحددان موقعا استراتيجيا تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان ويدمرانه خلال الشهر الماضي".

وأضاف أنه "خلال عملية مشتركة مع وحدة ياهالوم، والتي شملت عمليات بحث واسعة النطاق تحت الأرض في المنطقة، اكتشفت القوات ودمرت منشأة عسكرية استراتيجية تحت الأرض بناها حزب الله على مدى السنوات الـ15 الماضية".

وأوضح أنه تم استخدام 400 طن من المتفجرات لتدمير النفق الذي يبلغ طوله أكثر من 1.5 كيلومترا.

وقال إن النفق احتوى على "عتاد استخدمه المخربون للمكوث لفترات طويلة بالإضافة إلى الكثير من الوسائل القتالية ومنها صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية وصواريخ RPG وألغام والعبوات الناسفة".

وكان المجلس الإقليمي للجولان قد أعلن عن تفعيل حالة التأهب للزلزال في شمال إسرائيل، عقب قصف الجيش الإسرائيلي للمجمع في جنوب لبنان والذي يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "أصداء انفجارات سمعت في الجزء الشمالي من البلاد خلال الدقائق الأخيرة نتيجة نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولا يوجد خطر من وقوع حادث أمني".