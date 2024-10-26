وبعد ظهر اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة البازورية استهدفت محيط نقطة مستحدثة للدفاع المدني في الهيئة الصحية، كما شن سلسلة غارات على أطراف بلدات العيشية وسجد والجرمق، وبدياس الجنوبية. كما أغار على بلدات تفاحتا والبيسارية، والقطراني، والعديسة، وزوطر الشرقية، وأنصار، وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية جرافة في بلدة رشكنانية الجنوبية كانت تعمل على فتح أحد طرق البلدة من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا، والمندوب في النبطية في جنوب لبنان واستهدف القصف الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين مجدلزون وشمع في جنوب لبنان، مما أدى إلى اشتعال حرائق، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على مركز صحي في البازورية "أدت إلى مقتل مسعف من الهيئة الصحية - الدفاع المدني وإصابة 5 بجروح من بينهم ثلاثة مسعفين من الهيئة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 وعدد الجرحى إلى 275".

وجددت الوزارة شجبها " اصرار قوات الاحتلال على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، ومناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.