وجددت الوزارة دعوة المملكة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشأن الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في المنطقة. وتحث جميع الأطراف المعنية بضبط النفس وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب والصراع، وتؤكد على ضرورة إحياء مفاوضات السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش الكريم بأمان وسلام وازدهار.

وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وجنوب لبنان.

وتدعو إلى حماية المدنيين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في غزة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان والالتزام باتفاق الطائف، وإنهاء دائرة العنف والتصعيد المتبادل بما يحفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.