وأوضح أن "أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان تعرضت لغارات وقصف إسرائيلي منذ صباح اليوم".

وكشف موفد "سكاي نيوز عربية" عن سقوط أكثر من 5 قتلى في بلدة تفاحتا في قضاء صيدا، وتسجيل إصابات في بلدة زوطر جراء الغارة الإسرائيلية.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا بلدات المجادل وخربة الدوير والشهابية وكفرجوز وطيردبا وأطراف العيشية والخيام، جنوبي لبنان.

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني، السبت، قصف 3 أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة والصواريخ شملت قاعدة تل نوف الجوية و قاعدة ميشار وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشيرفة.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد ليل الجمعة إصابة 6 جنود، بعد سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، في وقت سابق من اليوم ذاته.

من ناحية ثانية قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 164 قتيلا و275 جريحا سقطوا من صفوف المسعفين منذ بدء الحرب في لبنان.

وقالت الوزارة إن مسعفا قتل وأصيب 12 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة البازورية جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت المركز الصحي في البازورية.