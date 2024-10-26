وقال حزب الله في بيان إنه شن: "هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد) بصلية صاروخية.

كما أكد الحزب في بيان ثالث أنه قصف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة برشقة صاروخية.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد ليل الجمعة إصابة 6 جنود، بعد سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، في وقت سابق من اليوم ذاته.

وكثفت إسرائيل قصفها للبنان في أواخر سبتمبر، وتضرب الهجمات بانتظام الآن الضاحية الجنوبية لبيروت والمدن الكبرى في جنوب لبنان ومناطق في سهل البقاع شرقا تشمل الحدود مع سوريا.