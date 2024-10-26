وذكر مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، أن الضربات الإسرائيلية من المتوقع أن تستمر "عدة ساعات أخرى".

كما أخبر مصدر آخر شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران "مستمر"، و"من المتوقع أن يمتد لليلة واحدة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي أجاز الضربة "الانتقامية" ضد إيران قبل وقت قصير من الهجوم، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه تم عقد مؤتمر عبر الهاتف مساء الجمعة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وكتبت الصحيفة: "تم إبلاغ أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي في الأيام السابقة بخطة الهجوم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "ينفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، ردا على الهجمات التي شنتها طهران، بشكل مباشر ومن خلال وكلائه، المستمرة منذ أكثر من عام".