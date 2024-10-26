وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية "من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، وأسقطت عددا منها".

وقالت الوكالة في وقت سابق إن دوي انفجارات سمع قرب دمشق.

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة السورية، إن "القصف الإسرائيلي على محيط دمشق بعد منتصف ليل الجمعة كان هو الأعنف خلال الأشهر الماضية، حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات، إضافة إلى أصوات المضادات الأرضية التي أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية".

وأضاف شهود لوكالة الأنباء الألمانية أنهم "شاهدوا اندلاع النيران في أحد المواقع العسكرية غربي دمشق".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مقربة من الجيش السوري إن القوات الحكومية تصدت لهجوم إسرائيلي على مواقع غرب مدينة حمص، كما تصدت لعدد من الصواريخ الإسرائيلية في محافظة طرطوس على الساحل السوري، وموقع للجيش السوري في ريف السويداء جنوبي البلاد.

وفي محافظة درعا، قال سكان في المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في مناطق جنوب سوريا، من دون تنفيذ أي عمليات قصف في المحافظة.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع قصف إسرائيلي على مواقع في إيران، بوقت مبكر من صباح السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن هجمات على "أهداف عسكرية" في إيران، وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في طهران.

وعلى مدى أعوام، شنت إسرائيل هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها كثفت ضرباتها منذ السابع من أكتوبر الماضي مع بدء حرب غزة.