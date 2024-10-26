وقال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات قوية سمعت في أنحاء العاصمة.

كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" إفادة شهود بـ"سماع دوي انفجارات غربي طهران"، وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن أخبار إضافية بهذا الخصوص".

كما أكدت وكالة أنباء "فارس" الخبر ذاته.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".