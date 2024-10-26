ووصف الجيش الإسرائيلي حالة الجنود بالمتوسطة، وذكر أن صاروخا واحدا أطلق في الهجوم.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بين مسكفعام وعديسة في الجليل برشقة صاروخية.

كما أكد موفد "سكاي نيوز عربية" إطلاق رشقة صورايخ من لبنان باتجاه مناطق في الجليل.

وليل الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى شمالا.

وعلى مدار ما يزيد على عام من الحرب، لطالما كانت القوات الإسرائيلية في منطقة الجليل هدفا لصواريخ حزب الله.