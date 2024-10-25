وذكر المصدر أن المسؤولين أكدوا مساء الجمعة أن "العملية البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في مراحلها الأخيرة".

وبحسب تقديرات المسؤولين، "فمن المتوقع الانتهاء من العملية البرية خلال أسبوع، إذا لم يتم إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة، ووفقا للاعتبارات العملياتية والسياسية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "من الناحية العسكرية، فقد حقق الجيش إنجازات كبيرة على خط التماس في جنوب لبنان، مع تفكيك العديد من البنى التحتية لحزب الله".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي قال في وقت سابق إن إسرائيل قد تصل إلى نهاية قاطعة للصراع مع حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش نجح في القضاء على القيادات العليا لدى الحزب.

وكثفت إسرائيل قصفها للبنان في أواخر سبتمبر، وتضرب الهجمات بانتظام الآن الضاحية الجنوبية لبيروت والمدن الكبرى في جنوب لبنان ومناطق في سهل البقاع شرقا تشمل الحدود مع سوريا.

وكان آخر قتال بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 واستمر شهرا وحول مناطق كثيرة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى ركام مما استدعى مساعدة دولية لإعادة الإعمار.