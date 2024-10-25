وأفاد حزب الله في بيان بأنه "استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية".

وفي بيان ثان، أعلن "قصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بصاروخين موجهين، وإيقاع إصابات مؤكدة فيه".

وفي بيان ثالث، كشف الحزب أنه "استهدف دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بصاروخ موجه، مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها".

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله قصفه "بمسيّرات انقضاضية قاعدة عسكرية شرق مدينة صفد شمال إسرائيل، بعيد قصفه المدينة برشقة صاروخية".

وكشف كذلك عن "هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون شرق مدينة صفد"، قائلا إنها "أصابت أهدافها بدقة".

وكان حزب الله قد أفاد في بيانات سابقة باستهداف مستوطنة المنارة وموقع حبوشيت الإسرائيليين بصليات صاروخية.

كما أعلن في وقت سابق، الجمعة، استهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.