وتتعلق الخطة بإطلاق سراح 4 محتجزين إسرائيليين أحياء، مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين في غزة.

وأفادت المصادر بأن نتنياهو وافق مبدئيا على المبادرة، التي تراها أوساط إسرائيلية أنها إعلان مواقف جدية من الطرفين.

التطورات تأتي بعد شهرين من الجمود في مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن، حيث يلتقي الوسطاء مجددا في الدوحة لاستئناف المحادثات بشأن غزة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد كشف عن محاور المحادثات وفي مقدمها إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، بجانب وضع خطة لليوم التالي تسمح لإسرائيل بالانسحاب من القطاع وبعدم عودة حماس لحكم غزة وضمان وصول المساعدات إلى القطاع.

في الوقت نفسه، واصلت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة الضغوط على نتنياهو كي يمنح فريق المفاوضين التفويض المطلوب للتوصل إلى اتفاق.