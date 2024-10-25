وقال فولكر تورك في بيان: "من غير المعقول أن يتفاقم الوضع يوما بعد يوم".

وأضاف: "إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين".

وتابع تورك: "نحن نواجه ما قد يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية".

وكثف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية غاراته على أحياء ومناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا والتوام، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى والمفقودين.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل موجات النزوح الكبيرة من شمالي القطاع.