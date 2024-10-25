وقال وزير الصحة فراس الأبيض خلال مؤتمر صحافي في بيروت إن "مجمل عدد ضحايا القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 163 قتيلا و272 جريحا".

وتحدث الأبيض عن اعتداءات اسرائيلية طالت 55 مستشفى، تم استهداف 36 منها بشكل مباشر ما أسفر عن إقفال 8 مستشفيات بشكل قسري.

ووثقت وزارة الصحة، وفق الأبيض، استهداف إسرائيل 158 سيارة إسعاف، و57 سيارة إطفاء و15 آلية إنقاذ.

وبحسب الأبيض، لا تزال جثث 6 رجال إطفاء تحت الردم منذ استهداف إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر أحد مقراتهم في بلدة برعشيت في جنوب لبنان، إضافة الى جثث 8 مسعفين داخل 3 سيارات إسعاف استهدفتها إسرائيل قبل أسبوعين قرب بلدة العديسة الحدودية.

وأسفرت الحرب في لبنان عن مقتل 1580 شخصا على الأقل منذ 23 سبتمبر، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.