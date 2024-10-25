وذكر حزب الله في بيان إنه "استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله عن مهاجمة "موقع حبوشيت بِصلية صاروخية".

وأفاد حزب الله اللبناني، الجمعة، باستهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

كما أكد حزب الله في بيان أنه قصف قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) صباح اليوم برشقة صاروخية نوعية.‏

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أن 4 من أفراده قتلوا في معارك بجنوب لبنان، حيث تخوض وحداته منذ أسابيع مواجهات برية ضد حزب الله.