يأتي ذلك وسط حديث عن استراتيجية إسرائيلية ترسم مستقبل غزة، خاصة في ظل ما يعرف بـ"خطة الجنرالات"، التي تمهد للاستيطان.

ويقول النازحون إنهم هربوا "بلا ملابس ولا حقائب ولا أي شيء من أساسيات الحياة. هربنا فقط. هناك حصار بري وبحري وجوي".

وذكر محمد كحلوت، لاجئ هارب من مخيم جباليا: "قسمونا إلى صفين، صف للرجال وواحد للنساء، وكنا نسير في صفوف منفصلة. كنا نراقب بالكاميرات طوال الوقت. احتجز الجيش بعض الأشخاص، وأفرج عن بعضهم. مشينا إلى نقطة تفتيش وجلسنا على الأرض تحت أشعة الشمس الحارقة لأكثر من ساعتين".

كمال أبو خليل لاجئ فار من مخيم جباليا: "أوقف الجيش الإسرائيلي دباباته أمام منزلنا. كنا نائمين، وفجأة قصف المنزل المجاور لمنزلنا. لم نكن نعرف ماذا نفعل، فاندفع وأجبرنا على الخروج".

ويؤكد نازحون أن استراتيجية إسرائيل في جباليا تعتمد عل تفريغ المربعات السكنية واحدا تلو الآخر.

ما هي "خطة الجنرالات"؟