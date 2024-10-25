وتأتي هذه السفينة تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطار الدعم الإنساني المتواصل للشعب اللبناني في ظل الأزمة الحالية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من مرفأ بيروت: "نقدر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على وقوفها لجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، إن كان عبر الجسر الجوي أو البحري".

وأَضاف: "جهود الإمارات تشكل بالنسبة لنا رسالتان الأولى هي التضامن مع لبنان في وجه العدوان، وكذلك دعم العاملين في مجال الإغاثة والصحة للاستمرار في خدمة الشعب اللبناني".

وتابع: "نؤكد على الحل الدبلوماسي ونسعى إليه منذ اليوم الأول، ونتمنى رؤية نتائج إيجابية قريبا، ونقدر الموقف الإماراتي في دعم الحل الدبلوماسي".

وفي هذا السياق، قالت موفدة "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان: