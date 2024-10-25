وكتب مكاري على منصة إكس: "انتظر العدو الإسرائيلي استراحة الصحفيين الليلية، لكي يغدر بهم في منامهم (..) هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم".

وأضاف: "كان في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. هذه جريمة حرب".

ماذا حدث؟

قتل 3 صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية لبنانية صباح الجمعة .

قالت قناة الميادين العربية المستقلة التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها إن اثنين من فريقها كانا من بين الصحفيين الذين قتلوا في وقت مبكر من الجمعة.

قالت قناة المنارة التابعة لحزب الله اللبناني إن المصور وسام قاسم قتل في الغارة على مقر الصحفيين في حاصبيا، التي كانت في منأى حتى الآن من القتال على طول الحدود.

ذكرت قناة الميادين إن المصور في القناة غسان نجار ومهندس البث في القناة محمد رضا قتلا أيضا في الغارة.

يذكر أن العديد من الصحفيين قتلوا، منذ بدء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أوائل أكتوبر من العام الماضي.

ففي نوفمبر 2023، قتل صحفيان يعملان في قناة الميادين، في غارة بطائرة مسيرة.

وقبل ذلك بشهر، أسفر قصف إسرائيلي في جنوب لبنان عن مقتل عصام عبد الله المصور بوكالة رويترز وإصابة صحفيين آخرين من وكالة الأنباء الفرنسية الدولية ووكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة القطرية.