وقال السوداني، خلال اجتماعه بحشد من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة واسط 170 كيلومترا جنوب شرقي بغداد، أن للعشائر دورا "في إسناد الدولة للقيام بواجباتها، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها المنطقة، والتي تستدعي التكاتف بين أبناء البلد لمواجهة التحديات".

وجدد رئيس الحكومة العراقية "موقف العراق المبدئي برفض العدوان الهمجي على غزة ولبنان، الذي تم التعبير عنه في كل المحافل الدولية، وأن مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".