وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت "هدفا حيويا في إيلات بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت الفصائل الموالية لإيران "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه "رصد هدفا جويا مشبوها يقترب من الأراضي الإسرائيلية من الشرق في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الهدف "سقط في منطقة مفتوحة قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.