ووفق موفدنا فإن الغارة على منطقة الشويفات العمروسية خلفت حريقا في أحد المباني المستهدفة.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي لسكان مبان في منطقتي الشويفات العمروسية وحارة حريك بالضاحية الجنوبية، لإخلائها تمهيدا لاستهدافها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد يوم الخميس أن خمسة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون في جنوب لبنان، حيث تخوض القوات معارك ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

واندلع الصراع بين إسرائيل والجماعة منذ عام حين بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة "حماس"، مع بداية حرب غزة.

وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع، وقتلت عددا من كبار قادة الحزب، ودفعت بقوات عبر الحدود.

وفي المقابل، أطلقت جماعة حزب الله صواريخ وصل بعضها إلى عمق إسرائيل.