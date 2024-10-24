وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أسماء القتلى الأربعة موضحا أنهم "سقطوا خلال القتال في جنوب لبنان" الأربعاء.

وبذلك، يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا في جنوب لبنان إلى 26، منذ شن الجيش في أواخر سبتمبر عملية برية ضد حزب الله، وذلك وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات عسكرية رسمية.

وكان حزب الله قد أعلن، الخميس، إحراق دبابتين ميركافا إسرائيليتين وإيقاع طاقمهما بين قتيل وجريح.

وذكر الحزب في بيان صحفي أنه "أثناء اشتباك (المقاتلين) فجر اليوم مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف، في بيان ثان: "يخوض (المقاتلون) ظهر اليوم اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية".