وأفاد الحزب في بيان له بأن أفرادا منه "هاجموا بعد ظهر الخميس مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية بصلية (وابل) صواريخ".

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن أفراده استهدفوا، الخميس، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية ‏شمال مدينة حيفا، ومدينتي صفد ونهاريا الإسرائيليتين بصليات صاروخية ومستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، وتجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنتي المنارة ومسكفعام الإسرائيليتين.

كما استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجّه في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، واشتبكوا مع قوات إسرائيلية في البلدة من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

وأعلن حزب الله في بيانين منفصلين مهاجمة تجمع ‏لقوات إسرائيلية في موقع المالكية الإسرائيلي بصلية صاروخية، واستهداف قوات إسرائيلية أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة في جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.

كما أطلق عددا من الصواريخ على قاعدة سنط جين الإسرائيلية بين نهاريا ومدينة عكا بالصواريخ وكذلك هاجموا تجمعا لجنود إسرائيليين شرقي بلدة عيترون الجنوبية بالصواريخ.