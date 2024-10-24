وتكشف معطيات الميدان أن الجماعة اللبنانية بدأت تستجمع قواها وتنفذ هجمات برية عبر قواتها التي تلتحم مع الجيش الإسرائيلي في القرى الحدودية وتهاجم بالمسيرات قاعدة اللواء غولاني في بنيامينا وتبلغ إحدى مسيراتها منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية وتسقط المزيد من مسيرات هيرميس.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "هذه المعطيات تشير إلى أن الحزب يواصل الحصول على الذخيرة عبر طرق التهريب مع سوريا".

ويقول خبراء إنه إذا جمعنا المعطيات الميدانية وحديث "وول ستريت جورنال" عن أن الحزب لا يزال قادرا على تعويض مخزونه من الذخيرة عبر سوريا، فهذا يعني أن حزب الله "يحضّر لمعركة استنزاف طويلة الأمد".

ويشيرون إلى أن حزب الله يبدو أنه "يراهن، إضافة إلى عامل الوقت، على استعطاف اللبنانيين".

في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" إن معطيات العشرة أيام الأخيرة كشفت "أن حزب الله قادر على إطلاق صواريخ بكثافة"، مضيفا: