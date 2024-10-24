وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق" يمر في بلدة الكحالة، وهو الطريق الرئيسي بين العاصمة ومنطقة البقاع (شرق) الحدودية مع سوريا، والتي تعرضت لضربات إسرائيلية مكثفة منذ بدء التصعيد قبل شهر.

وأفادت "بسقوط قتيلين في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الكحالة".

يأتي ذلك غداة سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وفق الإعلام الرسمي اللبناني، حيث تمّت تسوية 6 مبان بالأرض واستهدفت مكتبا فارغا تابعا لقناة الميادين.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن 6 مبان دمرت في محيط منطقة الليلكي، واصفة الغارات بأنّها "الأكثر عنفا في المنطقة منذ بداية الحرب".

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية تواصلت ليل الأربعاء الخميس في جنوب لبنان.